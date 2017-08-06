У Рівненській області БТР зіткнувся з мікроавтобусом (фото)

Бронетранспортер, який переїжджав дорогу Рівне-Костопіль біля Рівненського військового полігону, не розминувся з мікроавтобусом "Фольксваген" з Білорусі, водій якого їхав на ринок у Рівне, щоб придбати речі для дітей-школярів.

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Троє людей, які були у салоні, отримали травми, передає Рівне Вечірнє.

Їм знадобилась медична допомога. Військові травм не отримали, водій мікроавтобуса також. У поліції Рівненщини повідомили, що розслідуватиме цю автопригоду військова прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня у Херсонській області сталася ДТП за участю військової техніки. Аварія сталася внаслідок перегріву та вибуху колеса одного із військових автомобілів.