У київському метро курсує антиукраїнський потяг (фото)

Один з вагонів "зеленої" гілки столичного метрополітену постраждав від вандалів, передає ZN.UA.

За словами очевидців, невідомі залишили у прольотах між вікнами вагона 10330 написи "Смерть хохлам".

Громадяни звернулися до поліції на станції метро "Видубичі", однак правоохоронці активних дій за фактом вандалізму не зробили, порадивши не звертати увагу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти заміряли температуру у громадському транспорті Києва.