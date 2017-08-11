На Львівщині п’яний водій на смерть збив товариша

На Львівщині водій після вживання спиртних напоїв скоїв наїзд на товариша. Унаслідок отриманих травм 60-річний мешканець району помер. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області, передає ZIK.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Шаран», 45-річний мешканець одного з сіл Мостиського району, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на 60-річного односельчанина. Унаслідок отриманих травм чоловік помер дорогою додому.

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Перед автопригодою водій спільно з померлим та ще одним 42-річним односельчанином розпивали спиртні напої. Згодом він вирішив поїхати на пасовище та напоїти свого коня. Товариші поїхали разом із ним. На пасовищі власник «Фольксвагену» і вчинив наїзд, не зауваживши, що позаду автомобіля перебуває колега.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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