У Харкові дві машини насмерть збили жінку, водії втекли

22:09, 08 серпня 2017
Інциденти
874 0

Спершу на постраждалу наїхав легковий автомобіль, а потім - мікроавтобус. 

У Харкові дві машини поспіль збили жунку / volynnews.com

У Харкові 7 серпня о 02:13 в районі супермаркету на проспекті Московському виявили тіло невідомої жінки віком близько 35 років. Про це 8 серпня повідомили у прес-службі обласної поліції.

Читайте такожСуд призначив півмільйона застави водієві, який п’яним збив двох дівчаток на Осокорках у Києві

За словами очевидців, на постраждалу здійснив наїзд легковий автомобіль, а потім - мікроавтобус. Обидва транспортні засоби з місця ДТП поїхали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керуютьтранспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює особу жінки, та шукає водіїв, причетних до її загибелі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП у Харкові#дві машини наїхали на жінку