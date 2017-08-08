У Харкові дві машини насмерть збили жінку, водії втекли

У Харкові 7 серпня о 02:13 в районі супермаркету на проспекті Московському виявили тіло невідомої жінки віком близько 35 років. Про це 8 серпня повідомили у прес-службі обласної поліції.

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За словами очевидців, на постраждалу здійснив наїзд легковий автомобіль, а потім - мікроавтобус. Обидва транспортні засоби з місця ДТП поїхали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керуютьтранспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює особу жінки, та шукає водіїв, причетних до її загибелі.