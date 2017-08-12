У Криму на території античного Пантікапея спалахнула пожежа (фото)

У Криму на території античного Пантікапея спалахнула пожежа. Випалена земля обмежена парканом заповідника, розташованого в центрі міста на горі Мітрідат, повідомляють "Крим.Реалії".

Вогонь знищив рослинність в районі проведення розкопок давнього городища, а також поруч з руїнами акрополя, які є однією з "візитних карток" міста.

Відзначається, що в Керчі пожежі відбуваються регулярно, оскільки в місті є безліч ділянок із сухою травою. Через дефіцит води і великої протяжності міста, пожежні рідко приїжджають на загорання вчасно.

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Нагадаємо, що вчора в Одеській області на території дачного кооперативу згоріли 8 будинків. Ймовірною причиною пожежі вважається необережне поводження з вогнем невстановленою особою.