У Криму на території античного Пантікапея спалахнула пожежа (фото)

15:31, 12 серпня 2017
Інциденти
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Вогонь знищив рослинність в районі місця проведення розкопок давнього городища, а також поруч з руїнами акрополя, які є популярною пам'яткою і однією з «візитних карток» Керчі.

У Керчі пожежі происодят регулярно з-за великої кількості сухої трави / Крим.Реалії

У Криму на території античного Пантікапея спалахнула пожежа. Випалена земля обмежена парканом заповідника, розташованого в центрі міста на горі Мітрідат, повідомляють "Крим.Реалії".

У Керчі пожежі происодят регулярно з-за великої кількості сухої трави / Крим.Реалії

Вогонь знищив рослинність в районі проведення розкопок давнього городища, а також поруч з руїнами акрополя, які є однією з "візитних карток" міста.

Подар на території античного Пантікапея / Крим.Реалії

Відзначається, що в Керчі пожежі відбуваються регулярно, оскільки в місті є безліч ділянок із сухою травою. Через дефіцит води і великої протяжності міста, пожежні рідко приїжджають на загорання вчасно.

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Нагадаємо, що вчора в Одеській області на території дачного кооперативу згоріли 8 будинків. Ймовірною причиною пожежі вважається необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

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Теги: #пожежа у Криму#пожежа на території Пантікапею