На Одещині на території дачного кооперативу згоріли 8 будинків

У Лиманському районі Одеської області на території дачного кооперативу згоріли 8 будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 11 серпня о 15:27 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території дачного кооперативу біля села Калинівка сталося загоряння сухої трави і дачних будинків.

На місце виклику о 15:41 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Було встановлено, що сталося загоряння на території громадського об'єднання садовий масив «Дорожник», вогонь швидко поширювався на територію забудови по високих заростях сухої рослинності.

«Пожежно-рятувальні підрозділи, які прибули за підвищеним рангом виклику «1-Біс», забезпечили оперативне розгортання, захист від вогню будівель і ліквідацію вогнищ горіння сухої трави підручними засобами. Для підвозення води використовувалася місцева тракторна техніка Т-150 і МТЗ-80 з ємностями», - поінформували в главку.

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Пожежу о 17:57 було локалізовано, о 19:00 - повністю ліквідовано. В результаті пожежі вогнем знищено 8 дачних будинків, допоміжні споруди дачного сектору, суху траву на загальній площі 1,5 тис. кв. м.

Загальна площа зазначеного садового масиву становить 122 га, на якій розміщено 638 дачних будинків, безпосередньо від загоряння врятовано 35 дачних будинків. Збитки встановлюються.

Ймовірною причиною пожежі вважається необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

До ліквідації пожежі було залучено від ДСНС 4 одиниці основної пожежної техніки і 20 чоловік особового складу, а також 30 місцевих жителів і 2 одиниці техніки.