На Дніпропетровщині чоловік розважався киданням гранат у ставок

У районному центрі Кринички на Дніпропетровщині 55-річний місцевий житель розважався киданням гранат у ставок. Як повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, за місцем проживання зловмисника правоохоронці знайшли арсенал боєприпасів.

Приводом для санкціонованого обшуку стали саме неадекватні дії чоловіка, який розважався киданням гранат у ставок біля будинку. Під час вибухів боєприпасів ніхто не постраждав. Поліцейські, які прибули на місце події, вилучили з кишені зловмисника гранату Ф-1 та запал до неї.

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В погребі оселі затриманого було знайдено ще 9 гранат: одна Ф-1 та запал до неї і 8 гранат РГД-5 з запалами. Також в погребі правоохоронці виявили схованку, де зберігалися корпус від гранати Ф-1, 4 корпуса від гранати РГД-5, а також окремо 7 штук запалів. Деякі боєприпаси були з маркуванням, на інших маркування було затерте механічним шляхом повністю або частково.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.

Вилучене направлене на експертизу. Під час досудового розслідування буде з’ясовано походження цього арсеналу боєприпасів.

Раніше на Дніпропетровщині у чоловіка вилучили арсенал зброї.