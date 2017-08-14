У київському СІЗО помер чоловік
11:53, 14 серпня 2017Інциденти
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У Міністерстві юстиції повідомили про смерть чоловіка, але причини поки не називають.
Померлий страждав на психічні розлади / фото depo.ua
У Києві у Лук’янівському СІЗО помер чоловік, який страждав на психічні розлади.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції України по пенітенціарній системі Юрій Маслак.
За його словами, чоловік страждав на психічні розлади.
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«Він 1980 року народження. Був психічно хворий», - повідомив Маслак.
Він також підкреслив, що наразі про причини смерті чоловіка не відомо.
«Коли проведуть розтин, ми надамо точну інформацію», - додав він.
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