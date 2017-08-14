У київському СІЗО помер чоловік

У Києві у Лук’янівському СІЗО помер чоловік, який страждав на психічні розлади.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції України по пенітенціарній системі Юрій Маслак.

За його словами, чоловік страждав на психічні розлади.

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«Він 1980 року народження. Був психічно хворий», - повідомив Маслак.

Він також підкреслив, що наразі про причини смерті чоловіка не відомо.

«Коли проведуть розтин, ми надамо точну інформацію», - додав він.