На Харківщині на березі водосховища знешкодили авіабомбу часів Другої світової війни

Харківській області на березі водосховища відпочивальники знайшли німецьку авіабомбу ФАБ-50.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, 13 серпня на номер «101» надійшла інформація про небезпечну знахідку, яку виявили в селищі Верхній Салтів Вовчанського району.

За відомостями рятувальників, на березі Печенізького водосховища відпочивальники наштовхнулися на невідомий металевий предмет, зовні схожий на вибухонебезпечний. Працівники Національної поліції місце знахідки взяли під охорону, щоб не допустити до нього сторонніх осіб.

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Вчора, 14 серпня, на місце виявлення прибули піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області, які обстежили даний підозрілий предмет та ідентифікували його як авіаційну бомбу часів Другої світової війни ФАБ-50 вагою у 50 кг. Піротехніки вилучили її та знешкодили на спеціальному підривному майданчику. Постраждалих немає.