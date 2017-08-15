В Одесі при спробі зробити селфі на даху поїзда загинув підліток

В Одесі помер підліток, який отримав важкі опіки від удару електрострумом під час спроби сфотографуватися на даху поїзда.

Як повідомила журналістам волонтер Катерина Ножевникова, 17-річний хлопець помер увечері 14 серпня.

«Під час фотографування Максим отримав опіки 70% поверхні тіла. Він не знав, що поїзди, які стоять у відстійнику, залишаються під напругою. Медики боролися за його життя, але серце Максима зупинилося», - зазначила волонтер.

Як повідомили в прес-центрі регіонального філіалу «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», двоє підлітків 4 серпня, близько 22.00, на станції Білгород-Дністровський вирішили зробити селфі на електровозі. У результаті вони отримали важкі ураження електрострумом.

«Машиніст тепловоза помітив іскріння на контактній мережі і одразу повідомив про це електромонтеру, який і знайшов двох 17-річних хлопців у вкрай важкому стані.

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«Постраждалі були доставлені до опікового центру Одеси», - розповіли в прес-центрі.

Проводиться розслідування всіх обставин інциденту.

У відомстві зазначили, що, незважаючи на профілактично-роз'яснювальну роботу, яку залізничники регулярно проводять серед населення, в тому числі у навчальних закладах, з початку 2017 року на Одеській залізниці це вже третій випадок ураження підлітків електричним струмом під час спроби зробити селфі на даху рухомого складу у місцях відстою.

Як повідомляв УНІАН, двоє жителів міста Білгород-Дністровський при спробі залізти на дах електрички були уражені електричним струмом. Встановлено, що хлопці отримали зазначені травми на території залізничного вокзалу.