У Харкові 17-річний паркурник впав з шестиметрової висоти
На даний час підліток перебуває у лікарні, встановлюються усі обставини інциденту.
Правоохоронці проводять перевірку за фактом падіння підлітка з висоти
Як повідомляє поліція Харківщини на своїй сторінці у Facebook, за попередніми даними, група молодиків на недобудованій споруді займалася паркуром. Один з хлопців не втримався та впав приблизно з шестиметрової висоти.
Інформація про те, що до медичного закладу з вулиці Клочківської доставлено 17-річного підлітка, який впав з висоти, надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 16 серпня близько 19:30 від лікарів швидкої допомоги.
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За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, якою було оглянуто місце події, опитані свідки та встановлені батьки дитини.
На даний час парубок знаходиться в лікарні, йому надається необхідна медична допомога.
Факт зареєстрований в Журналі єдиного обліку правопорушень. Встановлюються усі обставини події.