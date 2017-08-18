У Полтаві небайдужий чоловік врятував дитину із розпеченої сонцем машини

Днями у Полтаві чоловік викликав поліцію, помітивши, що в припаркованому автомобілі зачинена маленька дитина, і вона застрягла між сидіннями авто. Про це повідомляє поліція області.

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Прибувши за вказаною адресою, екіпаж патрульних виявив розбите переднє ліве скло в автомобілі та матір із дитиною поряд.

При з’ясуванні обставин події виявилось, що громадянин, проходячи поряд з парковкою, почув, як у автомобілі плаче дитина. Намагався знайти власника авто, але йому це не вдалося. Підійшовши до автомобіля, за його словами, побачив, як дитина впала між сидіннями та перестала рухатися. Чоловік викликав патрульну поліцію та, вирішивши, що чекати немає часу, розбив скло та витягнув дитину.

"За деякий час до автомобіля повернулася мати, забрала дитину та була обурена діями громадянина. Мати повідомила що дитина (3 роки) спала та вона відлучилася на 10 хвилин, залишивши дитину зачиненою", - повідомили у поліції.

На той момент температура повітря була 33°С. У поліції підкреслили, що кожні 10 хвилин температура у закритому авто збільшується на 3-5°С.