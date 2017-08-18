Шокуюче вбивство співробітниці Одеського СІЗО: начальника ізолятора зняли з посади

Начальника Одеського СІЗО, на території якого сталося вбивство і розчленування жінки-інспектора, звільнили з посади.

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції з пенітенціарної системи Юрій Маслак.

«Начальника СІЗО зняли з посади. Проводиться службове розслідування. За його результатами винні будуть притягнуті до кримінальної та дисциплінарної відповідальності», - повідомив Маслак.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора.

Викрито підозрюваного – це 39-річний арештований, який перебував у слідчому ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 187 (розбій) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція за фактом вбивства почала розслідування за п.13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим скоєння ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив сьогодні на брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко, арештант, підозрюваний у скоєнні вбивства і розчленування жінки-інспектора на території Одеського СІЗО, практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці.