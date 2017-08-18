В Одесі розслідують недбалість працівників СІЗО після жорстокого вбивства співробітниці

В Одесі розпочато розслідування за фактом службової недбалості співробітників СІЗО, що призвела 17 серпня до вбивства заарештованим жінки-інспектора. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, за фактом загибелі співробітниці Одеського СІЗО органами поліції розпочато кримінальне провадження за п.13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше скоїла умисне вбивство).

«Крім того, слідчими прокуратури Одеської області в четвер розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України)», - підкреслили в прокуратурі.

Також повідомляється, що правоохоронцями встановлено 39-річного ув'язненого, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні вбивства.

На місце події виїжджали прокурор області Олег Жученко та начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.

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Тривають відповідні слідчо-оперативні дії.

Як уточнили УНІАН у регіональному главку поліції, убито 34-річного інспектора СІЗО.

За деякими даними, підозрюваний, який виконував функції рознощика їжі, задушив жертву, а потім розчленував сокирою тіло і викинув у сміттєві контейнери.

Перевіряється кілька версій події, в тому числі - згвалтування і можлива причетність до злочину інших осіб.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. Повідомлення про зникнення на території СІЗО співробітниці ізолятора надійшло о 19:00. У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили, що працівники СІЗО протягом двох годин самостійно здійснювали пошуки, в результаті чого виявили частини тіла загиблої на території ізолятора.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники прокуратури Одеської області спільно з співробітниками Малинівського відділу поліції Одеси і СІЗО викрили підозрюваного - 39-річного заарештованого, який перебував у слідчому ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 187 (розбій) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.