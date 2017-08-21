У столиці тимчасово не працює Київський апеляційний господарський суд через інформацію про замінування

10:47, 21 серпня 2017
Інциденти
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Інформацію перевіряють співробітники Нацполіції.

Київський апеляційний господарський суд тимчасово припинив роботу / фото vectornews.net

Київський апеляційний господарський суд тимчасово припинив роботу у зв’язку з повідомленням про нібито замінування будівлі.

Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.

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«У зв’язку з повідомленням про замінування приміщення КАГС робота суду тимчасово припинена на час проведення оперативних заходів працівниками Національної поліції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, наприкінці липня у Києві поліція перевіряла інформацію щодо замінування залізничного вокзалу.

На місці працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологічна служба. 

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Теги: #поліція#замінував#вибухотехніки#замінування Київського господарського суду