У столиці тимчасово не працює Київський апеляційний господарський суд через інформацію про замінування

Київський апеляційний господарський суд тимчасово припинив роботу у зв’язку з повідомленням про нібито замінування будівлі.

Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.

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«У зв’язку з повідомленням про замінування приміщення КАГС робота суду тимчасово припинена на час проведення оперативних заходів працівниками Національної поліції», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, наприкінці липня у Києві поліція перевіряла інформацію щодо замінування залізничного вокзалу.

На місці працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологічна служба.