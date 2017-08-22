На Київщині виявили арсенал зброї та боєприпасів

У понеділок, 21 серпня, прокуратурою спільно зі співробітниками Служби безпеки України під час здійснення досудового розслідування поблизу одного із сіл Баришівського району на території нежитлових приміщень виявлено та вилучено зброю і боєприпаси.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

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"Бориспільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України", - зазначили в прокуратурі.

На даний час досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.