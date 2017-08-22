У Харкові загорілася будівля суду: влучила блискавка (відео)
21:51, 22 серпня 2017Інциденти
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В даний час на місці події працюють підрозділи ДСНС.
Попередня причина пожежі - попадання блискавки в дах \ 057.ua
У Харкові горить будівля Апеляційного адміністративного суду. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.
Зазначається, що інформація про пожежу в будівлі суду на вулиці Семінарській, 46 надійшла о 19:40 від очевидців. За словами свідків, у дах суду нібито влучила блискавка, після чого розпочалася пожежа.
На місце займання прибули кілька екіпажів рятувальників. Пожежі присвоєний третій рівень складності.
"Я працюю в друкарні, почув клацання. Запахло паленим папером. Я виглянув у вікно і побачив, що горить будівля суду." - розповідає очевидець Артур.
Попередня причина пожежі - влучання блискавки в дах.
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