Пожежу на території Поліського природного заповідника на Житомирщині ліквідовано

23 серпня о 21:00 пожежу на території Поліського природного заповідника в Олевському районі Житомирщини ліквідували.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, пожежу на території Поліського природного заповідника в Олевському районі ліквідовано, однак станом на 12:00 24 серпня продовжується патрулювання території для запобігання виникнення повторних загорянь.

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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня о 14:55 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про лісову пожежу біля села Майдан Копищанський Олевського району на території Поліського природного заповідника Копищанського лісництва.

Зважаючи на масштаб пожежі та швидкість поширення через сильні пориви вітру, того ж дня її було класифіковано як надзвичайну ситуацію.