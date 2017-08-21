Пожежа у Поліському заповіднику: через сильний вітер авіація не може здійнятися у повітря (фоторепортаж)

У Поліському заповіднику через пориви вітру пожежна авіація не може здійнятися у повітря. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, в Олевському районі триває ліквідація лісової пожежі у Поліському природному заповіднику.

За оперативними даними, станом на 10:00 21 серпня площа пожежі на території Поліського природного заповідника залишається в межах 120 га.

Читайте такожМасштабну пожежу на підприємстві вторсировини у Дніпрі локалізовано, до гасіння залучався літак (відео)

Гелікоптером проведено розвідку місця надзвичайної ситуації та продовжується гасіння пожежі на окремих ділянках вглиб лісового масиву. Фахівці тримають по периметру вогонь, щоб не допустити його розповсюдження за межі зазначеної площі. “Наразі відчуваються сильні пориви вітру північно-західного напрямку, це поки що не дає можливості пожежній авіації здійнятися у повітря”,- йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Відстань до кордону з Республікою Білорусь залишається в межах 1,5 км. Загалом, на ліквідацію наслідків лісової пожежі вже залучено сили загальною чисельністю 218 чоловік та 40 одиниць техніки. Працює ланка гелікоптеру Мі-8 від авіаційного загону ДСНС з міста Ніжин.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині продовжують ліквідацію пожежі на території Копищанського лісництва.

20 серпня близько 14:55 на території «Поліського природного заповідника» Копищанського лісництва у 14 кварталі сталося загоряння лісового масиву.