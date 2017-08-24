Поліція уточнила кількість постраждалих внаслідок вибуху біля Кабміну

Начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик уточнила, що внаслідок вибуху на вулиці Грушевського в центрі столиці троє осіб отримали тілесні ушкодження. Про це Блищик повідомила в коментарі УНІАН.

"Інформація, коли ми робили, була про двох потерпілих, зараз отримана інформація з лікарні про трьох потерпілих. Двоє жінок та один чоловік", - сказала вона.

При цьому Блищик не уточнила, які тілесні ушкодження отримали постраждалі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 у Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух.

Раніше поліція повідомляла, що внаслідок вибуху постраждали двоє осіб: чоловік та жінка.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що наразі основною версією вибуху на Грушевського є хуліганство.