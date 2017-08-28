У Львівській області перекинулася "копійка": одна людина загинула, шестеро травмовані
Госпіталізовані четверо хлопців і двоє дівчат 15 і 16 років, ще один хлопець загинув. Водій зник.
На Львівщині внаслідок ДТП одна людина загинула, шестеро отримали травми, серед них дві неповнолітні дівчини.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 серпня, близько 01:30 у селі Віднів Жовківського району.
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22-річний водій легкового автомобіля «ВАЗ-2101» не впорався із керуванням внаслідок чого переповнений легковик на швидкості злетів з дороги і перекинувся.
На місці аварії загинув 20-річний пасажир легковика, житель села Звертів Жовківського району.
З травмами різного ступеню важкості госпіталізовано шестеро пасажирів «копійки»: четверо чоловіків віком 19-27 років і дві неповнолітні дівчини 15 і 16 років. Всі постраждалі – жителі Жовківського району Львівщини.
Водій автомобіля з місця ДТП втік до приїзду поліції. Проводяться заходи щодо встановленні місця його знаходження.