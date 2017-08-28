У Львівській області перекинулася "копійка": одна людина загинула, шестеро травмовані

На Львівщині внаслідок ДТП одна людина загинула, шестеро отримали травми, серед них дві неповнолітні дівчини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 серпня, близько 01:30 у селі Віднів Жовківського району.

Читайте такожСтало відомо про стан постраждалого у ДТП із сином Шуфрича (відео)

22-річний водій легкового автомобіля «ВАЗ-2101» не впорався із керуванням внаслідок чого переповнений легковик на швидкості злетів з дороги і перекинувся.

На місці аварії загинув 20-річний пасажир легковика, житель села Звертів Жовківського району.

З травмами різного ступеню важкості госпіталізовано шестеро пасажирів «копійки»: четверо чоловіків віком 19-27 років і дві неповнолітні дівчини 15 і 16 років. Всі постраждалі – жителі Жовківського району Львівщини.

Водій автомобіля з місця ДТП втік до приїзду поліції. Проводяться заходи щодо встановленні місця його знаходження.