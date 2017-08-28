У Львові невідомі пограбували касу "Спортлото"

У Львові сьогодні, 28 серпня, на світанку троє невідомих чоловіків з масками на обличчях скоїли розбійний напад на цілодобовий пункт продажу лотерей «Спортлото».

Як повідомила кореспонденту УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, інформація про напад надійшла до працівників поліції о 05.40.

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«Троє невідомих з масками на обличчях зайшли до пункту «Спортлото» на вул. Грінченка, 4-б у Львові, один з них підійшов до вікна каси і розпилив в обличчя касирки газ з балончика, інший – вибив двері до приміщення каси і забрав близько 40 тис. грн. На момент нападу в приміщенні перебувала касирка та 21-річна працівниця закладу. Охорони не було», - розповіла Добровольська.

З місця нападу грабіжники втекли.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у приміщення, - карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна).

Проводяться заходи щодо встановлення причетних до нападу.