У майбутньому OpenAI хоче додати можливість замовляти товари прямо з чат-бота.

OpenAI викотила новий інструмент для користувачів - shopping research. Люди і так дедалі частіше запитують у ChatGPT, який ноутбук вибрати або чим відрізняються дві моделі смартфонів, тому компанія вирішила дати цьому окремий режим.

Тепер, якщо запит пов'язаний із покупками, чат-бот сам запропонує запустити дослідження, ну або його можна ввімкнути вручну в меню.

Далі ChatGPT почне розпитувати, який бюджет, які функції важливі, що точно не підходить. Після цього модель збере актуальну інформацію з інтернету і почне підбирати варіанти. Користувач може відразу відзначати, що подобається, а що ні.

На все йде кілька хвилин, а результатом буде докладний посібник із найкращими товарами, їхніми відмінностями та даними від продавців. Якщо ввімкнена пам'ять, ChatGPT врахує і минулі розмови про покупки.

Покупку все одно доведеться завершувати на сторонньому сайті, але OpenAI вже працює над тим, щоб у майбутньому можна було оформити замовлення прямо в чаті, функція працюватиме для продавців, які беруть участь в Instant Checkout.

Інструмент працює на базі GPT-5 mini, навченої спеціально під завдання вибору товарів. В OpenAI попереджають, що модель може помилятися, тому перед покупкою дані варто перевірити ще раз у продавця.

Доступ до shopping research вже отримали всі зареєстровані користувачі ChatGPT, включно з безплатним тарифом і підписками Go, Plus і Pro.

Раніше ми розповідали, що OpenAI заборонила ChatGPT відповідати як персональний лікар або юрист. Також чат-бот більше не аналізує медичні знімки та фото тіла.

