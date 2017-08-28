У Києві на території школи знайшли два трупи – волонтер

У Києві на території школи №139 знайшли два трупи із ножовими пораненнями – охоронець та дівчина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер УНСО Назар Приходько.

Крім того, згідно із його повідомленням, ще одного хлопця із пораненнями доправили до лікарні.

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«У Києві, на території школи №139 - знайдено два трупи: охоронець, (3 ножових), дівчина (перерізане горло), ще одного хлопця з ножовими доправили до реанімації», - йдеться у повідомленні волонтера.

Нижче у коментарях, Приходько повідомив, що за словами очевидців, це була розправа.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Миколаєві конфлікт в маршрутці переріс у бійку із застосуванням ножа, в результаті чого один чоловік був серйозно поранений.

В результаті інциденту 35-річний миколаївець з ножовим пораненням живота був госпіталізований в медичний заклад. Згідно з повідомленням, між потерпілим і нетверезими 48-річним затриманим сталася сварка. Конфлікт виник у маршрутному таксі через те, що останній нібито наступив на ногу дівчині потерпілого.