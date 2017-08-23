Заступився за дівчину: у Миколаєві конфлікт в маршрутці закінчився різаниною

У Миколаєві конфлікт в маршрутці переріс у бійку із застосуванням ножа, в результаті чого один чоловік був серйозно поранений. Про це повідомляє поліція області.

В результаті інциденту 35-річний миколаївець з ножовим пораненням живота був госпіталізований в медичний заклад.

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Згідно з повідомленням, між потерпілим і нетверезими 48-річним затриманим сталася сварка. Конфлікт виник у маршрутному таксі з-за того, що останній нібито наступив на ногу дівчині потерпілого.

Обмінявшись взаємними образами, чоловіки вийшли на зупинці, де продовжили з'ясування стосунків вже на кулаках.

Кілька разів ударивши опонента, потерпілий разом з коханою пішли з місця події, але той, отямившись, дістав з кишені розкладний ніж і наздогнавши кривдника, вдарив його.

На цей момент чоловік затриманий і йому повідомили про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області шкільний випускний закінчився бійкою зі стріляниною і різаниною. В ході конфлікту всього постраждало п'ять осіб.