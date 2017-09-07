На Житомирщині під час передислокації техніки травмовано військовослужбовця

12:12, 07 вересня 2017
Інциденти
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4 вересня 2017 року під час здійснення передислокації техніки в складі колони у Новоград-Волинському районі Житомирської області внаслідок порушення правил водіння  броньований легкий багатоцільовий тягач  (МТЛБ) зіткнувся  з бойовою машиною піхоти БМП-2. 

Зараз за цим фактом триває досудове розслідування / фото УНІАН

На Житомирщині під час зіткнення  броньованого тягача та машини БМП - 2 травмовано військовослужбовця.

Про це УНІАН повідомили у військовій прокуратурі Житомирського гарнізону.

Як зазначається у повідомленні,  цією прокуратурою за інформацією Житомирського зонального відділу Військової служби правопорядку розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 415 КК України (Порушення правил водіння або експлуатації машин).

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"Так, 4 вересня 2017 року під час здійснення передислокації техніки в складі колони у Новоград-Волинському районі Житомирської області внаслідок порушення правил водіння  броньований легкий багатоцільовий тягач  (МТЛБ) зіткнувся  з бойовою машиною піхоти БМП-2. Внаслідок цього один військовослужбовець отримав тілесні ушкодження",- сказано у повідомленні. Характер травм  військового зараз встановлюють медики.

Після цього на місце аварії виїхала слідчо-оперативна група разом з військовим прокурором гарнізону. Вони провели першочергові слідчі діі, допитали свідків та вилучили відповідні документи.

Зараз за цим фактом триває  досудове розслідування.

 " Вже призначені всі судові експертизи, після отримання результатів буде прийнято рішення по провадженню", - уточнили у прокуратурі.

Розслідування цієї справи триває.

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