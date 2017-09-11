На Черкащині п’яний офіцер погрожував солдатам підривом гранати. Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, 10 вересня близько 19.30 під час завантаження військової техніки на одній зі станцій в Черкаській області командир роти, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, погрожував підпорядкованому особовому складу вибухом гранати під час шикування.

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Після того як він дістав гранату і витягнув запобіжну скобу, військовослужбовцям підрозділу вдалося зафіксувати гранату в руці офіцера і запобігти трагедії.

Військовою прокуратурою Черкаського гарнізону Центрального регіону України щодо військовослужбовця Високомобільних десантних військ Збройних сил України зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4. ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою дисциплінарної влади).