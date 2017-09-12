Махаурі жив із постраждалою унаслідок вибуху на Бессарабці моделлю - журналіст

Останнім часом загиблий унаслідок вибуху авто на Бессарабці Тимур Махаурі проживав у селі Проців Бориспільського району Київської області разом з жінкою, яка була з ним у момент вибуху. Про це пише журналіст Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ".

"Це - відома фотомодель Наталя Олексіївна Кошель (Целовальнікова), 1987 року народження... Вона отримала важкі поранення унаслідок вибуху й пожежі. Наталя могла також загинути на місці, але завдяки швидким діям простих киян, які кинулися на допомогу, й кваліфікованим діям лікарів, доставлена в лікарню, вона досі у важкому стані, давати свідчення не може", - розповів він.

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Крім того, в машині перебувала восьмирічна дівчинка, донька Кошель, вона майже не постраждала – вибух був спрямованим для ураження, перш за все, водія.

"Дівчинка зараз із батьком. Батько – уродженець Донецька, проживає в Києві, підприємець. Наталя та батько її дитини С. – у розлученні, йде судовий спір щодо опіки", - зазначив Бутусов.

Наразі дівчинка перебуває з батьком, але регулярно зустрічається з мамою. Останнім часом по дівчинку Наталія приїжджала на зустрічі з чоловіком разом з Махаурі та у його машині. Вона, за словами журналіста, називала його "Алі" і представляла як свого хлопця.

Раніше ЗМІ повідомляли, що жінка, яка постраждала від вибуху на Бессарабці, є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям Dior.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня в Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля, внаслідок якого загинув один чоловік.

У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала в результаті вибуху, відірвало ногу. Правоохоронці розслідують інцидент за статтею "умисне вбивство".