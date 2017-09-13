В Одеській області спалили стенд меморіалу загиблим АТОшникам і Героям Небесної сотні (фото)

У місті Ананьєві, районному центрі на півночі Одеської області, невідомі спалили стенд меморіалу загиблим воїнам АТО і Героям Небесної сотні. Про це УНІАН повідомив місцевий активіст, журналіст Володимир Сєдов.

За його словами, підпал стався приблизно о 02.30 ночі середи.

«Спалено недавно встановлений громадськими активістами стенд меморіалу пам'яті загиблим воїнам АТО і Героям Небесної сотні. Це зухвалий акт політичного вандалізму - не випадковість, а закономірність: демонстрація безкарності сепаратистів, які роблять все для дестабілізації ситуації в місті й районі», - повідомив Сєдов.

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За його словами, це зроблено навмисно, напередодні Дня міста, який в Ананьєві відзначатимуть найближчої суботи.

Представники місцевого осередку «Автомайдану» пообіцяли покарати вандалів і призначили грошову винагороду тим, хто надасть будь-яку інформацію про зловмисників- вандалів.

У Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області інформацію про підпал підтвердили, сказавши, що на даний час вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження.