У Дніпрі зіткнулися дві маршрутки: є постраждалі (фото)

У Дніпрі в районі перехрестя вулиці Космічної та Запорізького шосе зіткнулися дві маршрутки. Про це повідомляє Інформатор.

За словами правоохоронців, один автобус висаджував пасажирів в непередбаченому місці. Водій іншої маршрутки намагався об'їхати, проте через щільний потік машин не впорався з ситуацією і врізався в мікроавтобус.

За попередніми даними, в результаті аварії постраждали 6 осіб.

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«Травми у пасажирів різного ступеня тяжкості. В однієї з жінок зламаний ніс, вона поїхала в 8-у міську лікарню своїм ходом. Серед постраждалих — 10-річна дитина, у неї забиття. Дівчина, 1996 року народження, зламала ногу. У іншого пасажирки підозрюють струс мозку — її госпіталізували в 16 міськлікарню. Туди ж направили на обстеження і інших двох потерпілих із забоями», — каже капрал поліції Станіслав Шуліка.

На місці ДТП працюють поліцейські. Подробиці події з'ясовуються.

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