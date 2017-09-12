У Кривому Розі вантажівка збила велосипедистку, водій спробував втекти (фото)

У Кривому Розі Дніпропетровської області вантажний автомобіль Renault Daf наїхав на велосипедистку. Водій зник з місця події, проте правоохоронці затримали його через деякий час. Про це повідомляє "Перший міський".

Все сталося близько 20:50 на вулиці Пісочна. Вантажівка рухалася у бік вулиці Кобилянського та зіткнувся з велосипедом. За кермом двоколісного перебувала 18-річна криворожанка.

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Її забрала карета швидкої допомоги у другу міську лікарню. Водій втік, але незабаром його знайшли співробітники поліції. Ним виявився 35-річний уродженець Черкаської області.Правоохоронці розбираються в обставинах події.

Раніше в центрі Дніпра мотоцикліст, тікаючи від поліцейських, влаштував дві ДТП.