На Харківщині потяг зіткнувся із вантажівкою, є постраждалі (фото)

У Харківській області внаслідок зіткнення пасажирського потяга та вантажівки постраждали двоє людей. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Великобурлуцького відділення поліції вчора, 14 вересня, о 14:30.

За відомостями поліції, у смт Приколотне на залізничному переїзді автомобіль КАМАЗ-5320 під керуванням 25-річного мешканця селища Федорівка Великобурлуцького району зіткнувся з приміським прискореним пасажирським потягом сполученням «Куп’янськ-вузловий – Вовчанськ».

Читайте такожУ Харківській області жінка наклала на себе руки, кинувшись під потяг

Внаслідок зіткнення отримали травми два пасажири потягу – 32 та 44-річні чоловіки. Вони з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

Також внаслідок ДТП було пошкоджено залізничну колію довжиною 300 метрів, через що було припинено рух залізничного транспорту.

Сьогодні, 15 вересня, рух залізничною колією було відновлено.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові внаслідок зіткнення іномарки з електроопорою загинули троє людей. Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, автомобіль Mercedes Benz на великій швидкості врізався в електроопору на проспекті Гагаріна, 97 вчора, 14 вересня, о 23:40.