На Харківщині потяг зіткнувся із вантажівкою, є постраждалі (фото)

12:49, 15 вересня 2017
Інциденти
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Постраждалі наразі знаходяться у лікарні, а рух колією вже відновили.

Внаслідок зіткнення отримали травми два пасажири потягу / фото facebook.com/police.kharkov

У Харківській області внаслідок зіткнення пасажирського потяга та вантажівки постраждали двоє людей. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Великобурлуцького відділення поліції вчора, 14 вересня, о 14:30.

facebook.com/police.kharkov

За відомостями поліції, у смт Приколотне на залізничному переїзді автомобіль КАМАЗ-5320 під керуванням 25-річного мешканця селища Федорівка Великобурлуцького району зіткнувся з приміським прискореним пасажирським потягом сполученням «Куп’янськ-вузловий – Вовчанськ».

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Внаслідок зіткнення отримали травми два пасажири потягу – 32 та 44-річні чоловіки. Вони з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

Також внаслідок ДТП було пошкоджено залізничну колію довжиною 300 метрів, через що було припинено рух залізничного транспорту.

facebook.com/police.kharkov

Сьогодні, 15 вересня, рух залізничною колією було відновлено.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові внаслідок зіткнення іномарки з електроопорою загинули троє людей. Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, автомобіль Mercedes Benz на великій швидкості врізався в електроопору на проспекті Гагаріна, 97 вчора, 14 вересня, о 23:40.

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Теги: #ДТП на Харківщині#зіткнення потяга із КАМАЗом#вантажівка зіткнулась із потягом