У зв'язку з трагедією в дитячому таборі губернатор Степанов перервав відрядження і скликав засідання в ОДА

Голова ОДА Максим Степанов перервав своє відрядження і терміново вилетів до Одеси через трагедію, яка сталася цієї ночі у дитячому таборі «Вікторія».

О 13:00 під його керівництвом в ОДА відбудеться позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситауций.

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Зазначимо, за фактом події поліція розпочала кримінальне провадження. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правової кваліфікації ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Триває слідство.