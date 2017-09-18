На Львовщине в результате ДТП погиб 19-летний мотоциклист

На Сокальщині 19-річний мотоцикліст розбився об дерево. Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 вересня близько 2:00 у с. Хлівчани, Сокальського району. Про це повідомила прес-служба Головного управління поліції у Львівській області.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій мотоцикла «ІЖ», 19-річний мешканець Сокальського району, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

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Унаслідок отриманих травм мотоцикліст помер на місці. Пасажира мотоцикла, 19-річного мешканця Сокальського району, з діагнозом «забійні рани грудної клітки та кісток тазу» доставлено у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом КК України.

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