В Одеській області п'яний водій на BMW в'їхав у пасажирський автобус (фото)

В Одеській області в результаті дорожньо-транспортної події за участю пасажирського автобуса постраждали 7 осіб.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 16 вересня близько 21:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на Овідіопольській дорозі, між селами Прилиманське і Нова Долина, сталося ДТП за участю рейсового мікроавтобуса.

Виїздом на місце слідчо-оперативна група встановила, що в напрямку Одеси з міста Овідіополь за маршрутом № 38 рухався мікроавтобус Van Hool, яким керував 61-річний водій.

«Раптово йому назустріч виїхав легковий автомобіль BMW, унаслідок чого між ними сталося зіткнення. За попередніми даними, 28-річний водій BMW перебував у стані алкогольного сп'яніння», - повідомили у відділі.

В результаті події 7 пасажирів мікроавтобуса дістали тілесні ушкодження і з місця події були доставлені до медичних установ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.