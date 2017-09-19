На Тернопільщині електрика вбило струмом під час усунення наслідків негоди

На Тернопільщині під час усунення наслідків стихії внаслідок ураження струмом загинув електрик. Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 18 вересня в селі Криволука Чортківського району загинув 57-річний працівник Чортківського РЕМу.

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Встановлено, що бригада виїхала на місце події для усунення обриву високовольтного проводу. Після огляду ушкодження колеги загиблого вирушили на підстанцію, щоб відключити напругу, а він залишився на місці аварії, аби обмежити доступ сторонніх.

Коли ж повернулися, досвідчений електрик вже був мертвий, він з незрозумілих причин схопився за два кінці обірваного проводу.

Інформацію за фактом нещасного випадку правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Тривають перевірки.