У Дніпропетровській області під час пожежі врятували трьох дітей (відео)

У Дніпропетровській області під час пожежі врятували трьох дітей. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Трирічного хлопчика і дівчаток семи і восьми років рятувальники винесли в протигазах. Також із заповненого димом під'їзду вивели трьох дорослих. Пожежа в багатоквартирному будинку в Нікополі спалахнула вдень.

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Загорілася комора, самовільно збудована у холі на восьмому поверсі. Через сильний дим люди не могли вибратися з пастки самостійно, так як всі проходи були завалені старими меблями і мотлохом.

Раніше повідомлялося, що в Київській області через удар блискавки у будинку сталася пожежа.