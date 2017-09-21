У Дніпропетровській області під час пожежі врятували трьох дітей (відео)
12:11, 21 вересня 2017Інциденти
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Трирічного хлопчика і дівчаток семи і восьми років рятувальники винесли в протигазах.
У Дніпропетровській області під час пожежі врятували трьох дітей
У Дніпропетровській області під час пожежі врятували трьох дітей. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Трирічного хлопчика і дівчаток семи і восьми років рятувальники винесли в протигазах. Також із заповненого димом під'їзду вивели трьох дорослих. Пожежа в багатоквартирному будинку в Нікополі спалахнула вдень.
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Загорілася комора, самовільно збудована у холі на восьмому поверсі. Через сильний дим люди не могли вибратися з пастки самостійно, так як всі проходи були завалені старими меблями і мотлохом.
Раніше повідомлялося, що в Київській області через удар блискавки у будинку сталася пожежа.
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