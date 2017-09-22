У центрі Дніпра через падіння гілки загинула 21-річна дівчина (фото, відео 18+)

У центрі Дніпра на проспекті Дмитра Яворницького гілка сухого дерева впала на 21-річну дівчину. Врятувати життя постраждалої не вдалося. Про це повідомляє "Інформатор".

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На місце події відразу ж прибула «швидка допомога». За попередньою інформацією медиків, гілка пробила дівчині легеню і зламала хребет. Лікарі протягом 20 хвилин намагалися реанімувати постраждалу.

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Пригода сталася на алеї, навпроти торгового центру Atrium. На місце подій приїхали знайомі дівчата. Вони повідомили поліцейським, що загибла не проживала в Дніпрі. Дівчина з Межової, була студенткою заочного відділення у Бердянському університеті. У Дніпро вона приїхала для того, щоб знайти роботу.

Поліцейський патруль обгородив місце події і просив триматися на безпечній відстані від дерев, які через сильний вітер на даний момент небезпечні.

Раніше в Тернопільській області чоловік загинув, збираючи вишні.