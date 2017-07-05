На Тернопільщині чоловік загинув, збираючи вишні

На Тернопільщині, впавши з дерева на металеву огорожу, загинув 48-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в селі Вербівка Борщівського району.

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Працівники поліції, які приїхали на виклик, встановили, що місцевий житель загинув в результаті нещасного випадку.

Чоловік збирав вишні у своїх батьків. Гілка на дереві зламалася і чоловік впав прямо на огорожу під деревами. Металевий прут проткнув тіло. Через те, що ця частина вулиці нежила, ніхто не зміг допомогти потерпілому. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.