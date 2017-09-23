На Житомирщині під колеса скутера потрапила 10-річна дівчинка

На Житомирщині у Коростишеві під колеса скутера потрапила 10 річна дівчинка. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

За попередніми даними, дитина намагалась швидко перебігти дорогу. Нині її госпіталізовано до міської лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 вересня близько 17.00. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростишівського відділу поліції.

Попередньо встановлено, що водій скутера «Viper», 27-річний місцевий житель, рухаючись вулицею міста, скоїв наїзд на пішохода, 10-річну жительку м. Коростишева, яка перебігала дорогу.

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У результаті ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Коростишівської райлікарні.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.