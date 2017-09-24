У ЗСУ назвали причину "феєрверку" на складах боєприпасів під Маріуполем (відео)

У село Новоянисоль на Донеччині повертається нормальне життя після вибухів на військовому складі, що сталися напередодні. Нині до армійського об'єкту не можна наближатися на відстань менше 200 метрів, але по селу пересування не обмежені, йдеться в сюжеті ТСН.

На рештках складів уже почали роботу вибухотехніки, які намагаються відокремити боєприпаси, що не містять небезпеки, і ті, що треба знешкоджувати на місці. Ніяких гарантій щодо чергової детонації вони поки що не дають, але поза камерою кажуть, що реальна небезпека вже минула – жодного вибуху не фіксували відучора. Але моральний стан селян залишає бажати кращого, бо вони досі не оговтались від пережитого.

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Люди зізнаються, що коли все почалося – просто не знали, що їм робити: гасити полум'я, тікати чи ховатися в погреби. "Я ото як була з телефоном – і доньку гукаю. Вона за мною, і ми побігли. Родич підібрав, повіз на інший край села, і ми там стояли видивлялися, де наш дім", - розповіла одна з жінок. "Старші сиділи у підвалі, а я в цей час із відрами бігав гасив", - каже житель Новоянисолі Юрій Шушаков.

Рятувальники разом із правоохоронцями вже обійшли обійстя селян та перевірили руйнування, вилучили осколки та вибухонебезпечні предмети. "Знайдено вже 70 предметів, відпрацьовуються заявки місцевих мешканців", - каже речник ГУ ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал. Руйнувань у селі, на щастя, виявилося небагато – лише подекуди побило шифер та шибки. Із будівельними матеріалами людям обіцяє допомогти місцева влада.

Основною причиною пожежі правоохоронці вважають навмисний підпал. "Я так розумію, що фермери готували своє поле для орки і палили все, що залишилось. Учора був сильний вітер, і все перенеслося на територію", - розповів речник ЗСУ Сергій Фурдик.

Особи паліїв тепер намагається встановити поліція. Військові склади, а точніше те, що від них лишилося, обіцяють законсервувати – боєприпасів тут, найпевніше, не буде.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня близько 16.20 на складах боєприпасів в районі села Малоянісоль (з боку Новоянисоль) прогриміли вибухи. За інформацією прес-служби ДСНС, вибухам передувало горіння трави на території складу боєприпасів ЗСУ поблизу села Новоянисоль. Станом на 18.20 вибухи припинилися. Було евакуйовано 30 осіб з найближчих житлових будинків.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України.