Вибухи на складах боєприпасів у Донецькій області припинились, евакуйовано 30 людей

Вибухи на складах боєприпасів поблизу села Малоянісоль Нікольського району Донецької області припинились.

Як повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області, станом на 18.20 вибухи припинилися.

Нагадується, що близько 16.20 на складах боєприпасів біля села Малоянісоль пролунали вибухи. На місце події спрямовано співробітників ДСНС. Поліцейські оточили небезпечний район та забезпечують його охорону.

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На місце виїхали співробітники Нікольського відділу поліції та відповідальні від керівництва поліції Донеччини спільно з військовою прокуратурою області. Правоохоронці взяли територію в оточення, аби люди не потрапили у вогняну пастку.

Даних про постраждалих на цей час немає.

Інформація про подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.

Наразі у місцевій школі поліцейськими розгорнуто оперативний штаб. У зв’язку з тим, що склади боєприпасів знаходяться неподалік житлового сектору, спільними силами було організовано евакуацію мешканців навколишніх будинків. Загалом було евакуйовано 30 осіб.