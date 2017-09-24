Під Маріуполем завершено розмінування території складу з боєприпасами - військовий прокурор АТО

У селі Новоянісоль під Маріуполем завершилися заходи з розмінування складу з боєприпасами, що спалахнув напередодні, а також всієї прилеглої території. Про це заявив військовий прокурор АТО Олег Цицак в ефірі «112 Україна».

За його словами, станом на сьогодні, 24 вересня, всі боєприпаси, що вибухнули, було утилізовано. В результаті пожежі серйозно постраждали шість будинків.

«Вчора ми завершили розмінування складів та прилеглої до неї території, в тому числі і шляхом планового підриву боєприпасів, які не здетонували під час пожежі. На даний момент відомо про шість постраждалих дворових господарств», - сказав Цицак.

Прокурор зазначив, що основною версією пожежі розглядається підпал сухої трави на полі поруч із військовими складами.

«Очевидною причиною пожежі є підпал сухої трави. Ми поки не готові стверджувати, яка була мета цього підпалу - це була недбалість людей або навмисне з якоюсь іншою метою. Очевидним є також факт недбалості з боку військовослужбовців, які зберігали велику кількість боєприпасів в неналежних умовах», - констатував він.

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Як повідомляв УНІАН, пожежу на складі боєприпасів під Маріуполем вдалося локалізувати вранці 23 вересня. Евакуація цивільного населення не знадобилася.

За фактом пожежі правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ст. 194 КК ("Умисне знищення або пошкодження майна").

Пожежа на складі однієї з військових частин під Маріуполем спалахнула увечері в п'ятницю, 22 вересня. Повідомляється, що перед пожежею на складі прогриміло кілька вибухів.