У Києві чоловік побив свою дружину і погрожував влаштувати вибух у кафе

У Солом'янському районі чоловік побив дружину і погрожував влаштувати вибух у кафе, правоохоронці затримали хулігана. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як розповіли в поліції, чоловік посварився з дружиною і почав її бити, після чого вона вибігла на вулицю. За словами очевидців, які спробували заспокоїти нападника, чоловік був у неадекватному стані. На вулиці він ще кілька разів ударив дружину, а потім забіг у кафе, розмахуючи ножем і загрожуючи кинути гранату.

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Поліція затримала зловмисника, при обшуку в його квартирі вилучили предмети, схожі на корпус гранати РГД-5, паперовий згорток з порохом вагою 600 грамів, рушницю і 28 патронів. Усі предмети направлені на експертизу. Затриманий був раніше судимий за крадіжки. Поліція відкрила справу за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині син убив власну матір і прожив з її тілом майже тиждень.