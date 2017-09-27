Екс-командира військової частини в Калинівці судили за порушення при закупівлі протипожежних матеріалів

13:55, 27 вересня 2017
Інциденти
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Командир військової частини, якій підпорядкований 48-й арсенал Міноборони, звинувачувався у недбалому ставленні до виконання службових обов'язків при закупівлі протипожежних матеріалів.

Вибухи в Калинівці / REUTERS

Калинівський районний суд Вінницької області 26 квітня 2017 року засудив командира військової частини А1119 у м. Калинівка Вінницької області Ігоря Малежика за обвинуваченням у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду.

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Відповідні дані містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зокрема, командир військової частини, якій підпорядкований 48-й арсенал Міністерства оборони України, обвинувачувався у недбалому ставленні до виконання службових обов'язків під час закупівлі протипожежних матеріалів.

Як йдеться у судовому рішенні, військова частина А1119 в особі її командира 23 лютого 2016 року уклала договір про закупівлю пожежно-технічного майна у фізичної особи-підприємця на загальну суму 188,74 тис. грн.

Умовами договору передбачався розрахунок з постачальником лише після надходження протипожежного майна до частини, натомість командир підписав платіжне доручення про переказ бюджетних коштів без відповідного підтвердження про отримання майна, внаслідок чого державі в особі Міністерства оборони України було завдано шкоду на суму 188,74 тис. грн.

Згідно з документом, командир визнав свою провину та затвердив відповідну угоду з військовою прокуратурою Вінницької області, тому замість 2 років позбавлення волі суд призначив йому покарання у виді 2 років службового обмеження, з відрахуванням із суми його грошового забезпечення в доход держави у розмірі 10 відсотків.

Малежик був призначений на посаду командира військової частини 7 липня 2015 року.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із працівників військової частини А1119, станом на 26 вересня командир частини – Микола Батюк.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня близько 22:00 на відкритому майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин поблизу м. Калинівка Вінницької області вибухнули снаряди калібру 122 мм і 125 мм, сталася пожежа.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє людей травмовані, понад 30 тис. були евакуйовані. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).

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