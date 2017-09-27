Солдат, який служив у Калинівці, розповів про рівень охорони складів (відео)

Журналісти змогли розшукати та поспілкуватися з одним із колишніх солдатів частини А-11-19, що базується неподалік Вінниці. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Його звати Ілля Литвинов, навесні він звільнився в запас. Солдат стверджує, що склади з боєприпасами охоронялися дуже добре, і сумнівається, що на територію могли потрапити диверсанти.

У частині професійно працював контрольно-пропускний пункт та охоронявся весь периметр.

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За словами солдата, після випадку у Балаклії, охорона була значно підсилена усюди.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області сталася масштабна пожежа на складах боєприпасів військової частини, розташованої в селищі Калинівка за 20 км від Вінниці.

Поліцейські разом з нацгвардійцями організували перекриття в'їздів в Калинівку, а також здійснюють евакуацію жителів міста і довколишніх сіл. Крім того, повідомляється, що правоохоронці забезпечують збереження залишеного людьми майна від мародерів.

"Украероцентр" закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння. 14 поїздів в цьому районі змінили маршрути. Також через вибухи повністю закритий для руху поїздів залізничний перегін Сосонка-Калинівка. Мерія Вінниці заявила, що ситуація знаходиться під контролем обласної та міської влади, а жителям міста нічого не загрожує.

У Генштабі заявляють, що постраждалих в результаті пожежі поки немає. Горить 48 арсенал Міноборони військової частини А-1119. На арсеналі зберігається 188 тис тонн боєприпасів (10 тис умовних вагонів) на площі 60 га. Серед них - ракети системи залпового вогню Смерч, Ураган і Град.