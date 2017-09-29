На Львівщині підліток розбився, вистрибнувши з вікна власної кімнати на 3-му поверсі
Невдовзі перед загибеллю мати попередила, що скоро всі будуть вечеряти.
У місті Новий Розділ на Львівщині вистрибнув з вікна і загинув на місці падіння 14-річний школяр.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції області, підліток скоїв самогубство 28 вересня близько 22.00, вистрибнувши з вікна 3-го поверху квартири, в якій проживав з батьками.
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Повернувшись зі школи, хлопець знаходився у своїй кімнаті. Невдовзі перед загибеллю мати попередила, що скоро всі будуть вечеряти. Коли вона зайшла кликати сина до столу, то побачила відчинене вікно, а також сина, який нерухомо лежить біля будинку. Внаслідок падіння підліток отримав травми, несумісні з життям, і помер до прибуття медиків.
Проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини події.