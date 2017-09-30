На Житомирщині рятувальники дістали з криниці загиблого пенсіонера

На Житомирщині рятувальники дістали з криниці загиблого чоловіка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, 29 вересня о 15:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Макарівка Попільнянського району чоловік впав у криницю, необхідна допомога рятувальників. Повідомила про подію сусідка, яка і виявила його. Жінка розповіла, що декілька годин назад бачила сусіда коло криниці, а потім він просто зник.

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По прибуттю фахівців ДСНС з’ясувалося, що чоловік знаходився на глибині близько 15 метрів та не подавав ознак життя. За допомогою рятувальної мотузки та поясу один із надзвичайників спустився у середину криниці. Обв’язавши потерпілого ще одною мотузкою бійці ДСНС витягли його на поверхню. Проте, нажаль, медики констатували смерть 86-річного чоловіка.

Усі обставини події наразі встановлюються правоохоронцями.