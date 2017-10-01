В Калинівці досі спостерігається поодинока детонація боєприпасів
За даними ДСНС, відновлено газопостачання 11 983 абонентам.
На території військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 07:00 1 жовтня відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів», - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, відновлено газопостачання 11 тис. 983 абонентам.
Для надання психологічної допомоги жителям Калинівського району залучено групу екстреної психологічної допомоги у складі 5 осіб, надано допомогу 430 особам.
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Піротехніками обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 7800 га території. Усього з початку виконання робіт отримано 288 заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів, виконано – 280, виявлено та вилучено 439 вибухонебезпечних предметів.
Рух повітряного транспорту в радіусі 40 кілометрів від Калинівки закрито до 23:59 1 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб.