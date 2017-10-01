В Калинівці досі спостерігається поодинока детонація боєприпасів

На території військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 07:00 1 жовтня відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, відновлено газопостачання 11 тис. 983 абонентам.

Для надання психологічної допомоги жителям Калинівського району залучено групу екстреної психологічної допомоги у складі 5 осіб, надано допомогу 430 особам.

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Піротехніками обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 7800 га території. Усього з початку виконання робіт отримано 288 заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів, виконано – 280, виявлено та вилучено 439 вибухонебезпечних предметів.

Рух повітряного транспорту в радіусі 40 кілометрів від Калинівки закрито до 23:59 1 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб.