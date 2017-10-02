В Олевську поліція вилучила у 21-річного чоловіка 4 кг конопель

На Житомирщині в Олевську у ці вихідні поліція вилучила у 21-річного чоловіка 4 кг конопель. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, місцеві жителі повідомили у поліцію, що олевчанин здійснює незаконні оборудки з наркотиками.

Після обшуків у нього вдома було знайдено близько 4 кг конопель.

Також на ділянці біля приватного будинку чоловіка правоохоронці виявили і ліквідували ще й кущі нарковмісних рослин.

Господар пояснив, що це дійсно коноплі, а збирав та вирощував він їх для власного споживання.

Вилучені коноплі направили на експертне дослідження.

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Нині за вказаним фактом розпочато досудове розслідування одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 310 (Посів ао вирощування снотворного маку чи конопель).

Чоловікові загрожує покарання від штрафних санкцій до позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше у Львові затримали злочинців, які торгували наркотиками біля навчальних закладів.